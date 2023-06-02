Майже 27 тисяч дітей переїхали на Тернопільщину через війну

На Тернопільщину через війну перемістили 7 дитячих будинків.

Про це повідомив на брифінгу начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення до регіону переселилося майже 27 тисяч дітей з південно-східних областей.

Дитячі будинки, які переїхали з південно-східних регіонів, розмістили у Тернополі та районах області.

«До нас переїхали 4 заклади для дітей з міста Києва, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської областей, 7 дитячих будинків сімейного типу, які переїхали з Донецької, Київської, Миколаївської областей, 6 прийомних сімей та 90 опікунських сімей. Діти забезпечені усім необхідним відповідно до потреб. Наразі 3 евакуйовані заклади залишили територію області, також повернулися додому 2 дитячі будинки сімейного типу», – зазначив Ростислав Дрозд.

Додамо, на Тернопільщині 10 дітей отримали статус постраждалих від воєнних дій, 6 з них – переселенці.