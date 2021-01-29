Майже 12 тисяч: яка середня зарплата на Тернопільщині

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у грудні 2020 року становила 11945 грн, що на 23,8% більше, ніж у грудні 2019 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 січня 2021 року становила 31,9 млн грн, з них 18,2 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (42,1%) і транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (41,9%).