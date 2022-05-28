Майстер-класи, ігри та мішок подарунків: у Тернополі дітей запрошують на свято

У вівторок, 31 травня, у ТРЦ “Подоляни” відбудеться дитяче свято “Захистимо майбутнє” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

Організовують захід волонтерський центр “Платформа єдності” спільно з рестораном “Оскар”, ТРЦ “Подоляни” та за підтримки Тернопільської міської ради.

У програмі:

майстер-класи з хокею та танців:

розваги в ігровій кімнаті «Мадагаскар»;

флешмоб-подяка Захисникам Україні «Червона калина»;

показ фільму «Червоний пес Кліффорд»;

мішок смачних подарунків.

Організатори запрошують дітей віком 5-14 років.Місце: ТРЦ “Подоляни”, реєстрація о 12:30, початок о 13:00.

Увага! Участь можлива за попередньої реєстрації! Зареєструватися можна ТУТ.