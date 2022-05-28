У вівторок, 31 травня, у ТРЦ “Подоляни” відбудеться дитяче свято “Захистимо майбутнє” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
Організовують захід волонтерський центр “Платформа єдності” спільно з рестораном “Оскар”, ТРЦ “Подоляни” та за підтримки Тернопільської міської ради.
У програмі:
- майстер-класи з хокею та танців:
- розваги в ігровій кімнаті «Мадагаскар»;
- флешмоб-подяка Захисникам Україні «Червона калина»;
- показ фільму «Червоний пес Кліффорд»;
- мішок смачних подарунків.
Організатори запрошують дітей віком 5-14 років.Місце: ТРЦ “Подоляни”, реєстрація о 12:30, початок о 13:00.
Увага! Участь можлива за попередньої реєстрації! Зареєструватися можна ТУТ.