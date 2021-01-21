Тернопільська обласна рада прийняла звернення щодо необґрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги.

Очільник обласної ради Михайло Головко наголосив, що нинішнє, четверте, пленарне засідання, скликане на заклик фракцій обласної ради та громадськості з метою висловити своє обурення спробою необґрунтованого підняття тарифів.

Також представники різних фракцій озвучили своє негативне ставлення до спроб підняти ціни на комірне.

Після депутатів до сесійної зали звернулися представники учасників бойових дій, які висловили своє обурення і підняттям тарифів, і локдауном.

Завершивши обговорення, сесія прийняла звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України щодо необгрунтованого підвищення тарифів на комунальні послуги, у якому йдеться:

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради, як представники інтересів громадян Тернопільської області, обурені черговим та значним підвищенням цін на енергоносії. В той час, коли наша країна і світ потерпають від пандемії коронавірусу COVID-19 та карантинних обмежень, необґрунтоване підвищення тарифів фактично ставить українців на межу виживання. Зростання тарифів також, у свою чергу, спричиняє здорожчання товарів першої необхідності. Особливо боляче наслідки цих рішень відчувають мешканці в сільській місцевості, яких більшість у Тернопільській області.

З прийняттям Законів України «Про ринок природного газу» та «Про ринок електричної енергії» в 2015 та 2017 роках відповідно українці сподівались на отримання на ринкових засадах якісних послуг з отримання енергоносіїв і реального обмеження монополії олігархів. На жаль, ринки природнього газу та електроенергії так і не запрацювали в повній мірі. В Європі, при падінні попиту, який відбувся в 2020 році через коронакризу, впала і ціна енергоносіїв. Натомість в Україні, ціна на газ і тарифи тільки зростають.

Наголошуємо, що впродовж літа 2020 року ціни на газ, за інформацією НАК «Нафтогаз України», становили від 3,24 грн./м3 до 4,73 грн/м3. Саме за такими цінами було сформовано запаси газу, які зараз і реалізуються населенню.

Нововведені тарифи на послуги з розподілу газу обурюють і виникає питання, хто ж є справжнім власником розподільних мереж. Ця інфраструктура створена коштами державного та місцевих бюджетів і в значній частині коштами громадян. Станом на сьогодні саме такі газорозподільні мережі стали інструментом в руках облгазів для нищівного здирництва українців. Майно, створене людськими грішми, годує олігархів, які щомісячно збагачуються мільярдами гривень. Чомусь ці мережі безкоштовно використовуються приватними облгазами.

Практику безкоштовного та безконтрольного використання газорозподільчих мереж треба припинити. Справедливо, щоб саме громади контролювали монополістів, в користування (розпорядження) якого передані об’єкти критичної інфраструктури. Саме це може стати запобіжником необґрунтованого підняття цін на комунальні послуги».