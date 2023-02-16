Відомий тернопільський підприємець Тарас Демкура вирішив продати колекцію старовинних автомобілів. Виручені кошти він планує вкласти у проект з відбудови України Budmall Center.

Про це тернополянин написав на власній сторінці у Фейсбуці.

“Я прийняв для себе непросте,але важливе рішення-я вирішив продати всю колекцію ретро-автомобілів з нашого Ретро-Кортеж Тернопіль.

Я впевнений ,що кошти,виручені з продажу авто можуть попрацювати з більшою користю заради нашої перемоги та відбудови України разом з Budmall Center.

Ми щасливі,що дотичні до проєкту «Тисячу авто свободи» ,який ініційовано головою Львівської ОВА Максимом Козицьким та авто від Рада бізнесу Тернопілля -тепер наша співпраця буде ще продуктивнішою!

Мене часто запитують-як зародилася мрія колекціонування ретро-авто?

В далеких 90-х, коли я торгував дорогими авто з Європи і Парижі я вперше попав на фестиваль ретро-автомобілів і я був зачарований та вражений їхньою елегантністю.

Саме тоді зародилася мрія створити такий музей в Україні.

Я вишукував ці авто по різних містах,селах різних гаражах,базах даних ДАІ, всі авто ми розбирали і реставрували-кожна машина,як твоя дитина…

Один із них,Майбах з резиденції Гітлера в час війни ,що була в Вінниці, був знайдений в гаражі одного дідуся, який під час відступу фашистів запопадливо загнав до себе в гараж авто.

Його онуки мало не розпиляли авто на металобрухт-зараз це візитівка нашої колекції.

Ще один раритет-автомобіль Ягуар,який президент Америки Ніксон подарував Леоніду Брєжнєву.

Ще одна наша гордість-вантажний автомобіль часів другоі світової війни -Урал-Зіс.

А ще -Opel Admiral(1937р) Vanderer(1936р), Mercedes Benc(1937р), Lincoln, ЗІС,а ще Волги 24, Москвичі 412 та наші рідні «Горбаті Запорожці» та інші ретро-авто.

Практично всі наші авто повністю відреставровані і всі на ходу!

З вашими пропозиціями звертайтеся за номером телефону в першому коментарі -нехай служать наші авто добрій справі і нашій перемозі!

Тому прошу про максимальний репост цієї новини, як в Україні так і за її межами, де є потенційні покупці ретро-екзотики,а деякі авто з нашої колекції є унікальними з великими історіями” , – написав Тарас Демкура.

Він також додав, що хотів би, аби автомобілі все ж залишилися в Україні.