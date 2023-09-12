Внаслідок мінометного обстрілу 9 вересня загинув житель села Залісці Шумської громади Леонід Броніславович Навроцький. Воїну було 56 років.

Про важку непоправну втрату повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

“Загинув відважний воїн, справжній патріот, що з перших днів війни добровольцем пішов до військкомату, щоб долучитись до захисту рідної землі, свого дому та близьких людей!

Загинув хороший сім’янин, турботливий чоловік і тато для трьох донечок. Дбайливий господар, який мав золоті руки, адже працював будівельником. Завжди добрий та щирий односельчанин, що завжди поспішав усім на допомогу.

На небо відійшов ще один Герой, який щиро любив Україну та боровся за неї до останнього подиху.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!”.