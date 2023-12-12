Масштабний збій у роботі “Київстару”: як викликати швидку, поліцію чи рятувальників

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку “Київстар”, але відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Про це у коментарі Українській правді повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

ранці користувачі повідомляють у соцмережах, що не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення, сайт компанії також не працює.

“Зранку 12 грудня в мережі “Київстару” стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння”, – написала Леліченко.

На час усунення технічних складнощів Леліченко порадила абонентам скористатися послугою “Національний роумінг”.

У Дії повідомили, що для того, щоб залишитись на зв’язку, поки Kyivstar працює над усуненням проблеми, варто:

Відкрити застосунок Дія, поки користувач під’єднаний до домашнього WiFі, щоб його документи були завантажені.

Скористатися національним роумінгом − це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити:

Вимкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування − Мобільна мережа (чи Підключення) − Оператор; на iOS: Параметри − Стільникові дані − Вибір мережі).

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell.

Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

На ситуацію відреагували також органи влади та рятувальники, адже зателефонувати на екстрені номери абоненти “Київстару” також не можуть. У ДСНС порадили, у разі виникнення необхідності виклику екстрених служб, телефонувати на номер “112”, який працює.

“Внаслідок некоректної роботи мережі мобільного оператора «Київстар» деякі абоненти не можуть зателефонувати безпосередньо на лінію «101», «102», «103».

Проте стабільно працює лінія «112»!

Тож у разі потреби звертайтесь на лінію «112». А фахівці оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області приймуть ваше повідомлення та лініями зв’язку «Укртелеком» передадуть за належністю”, – повідомили у ДСНС.