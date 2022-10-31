Станом на ранок понеділка по всій Україні лунає повітряна тривога. У кількох областях повідомляють про вибухи.

Кореспонденти ВВС повідомляють про кілька вибухів у Києві. Згодом вони пролунали повторно.

Мер Києва Володимир Кличко повідомив про два удари по об’єктах критичної інфраструктури в Києві, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.

Також є приліт по Київщині.

Про удари по Харкову та області повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода”, – написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що є два “прильоти” по Харкову, росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в місті. Тому влада попереджає про можливі перебої зі світлом.

Також росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. У місті відключили енергопостачання, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частину області знеструмлено, повідомив голова Черкаської ОВА.

Російська армія також вранці обстріляла ракетами Вінницьку область, тут ППО збило одну ракету, але вона впала на цивільні об’єкти, повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Він додав, що є руйнування, але обійшлося без загиблих і поранених. Працюють спецслужби і ДСНС.

Також вибухи чули в Полтаві, там працює ППО, каже влада.

Про загиблих і поранених не повідомляють.