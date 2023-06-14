У річці Серет поблизу Мишковицького спиртозаводу хімічні показники перевищили норму. Це сталося після того, як з технічної водойми у річку потрапили стоки підприємства. Тоді загинуло майже 5000 рибин.

Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка відділу контролю обласної держекоінспекції Ольга Бугальська.

За її словами, держекоінспектори двічі відбирали проби води для досліджень у річці Серет поблизу Мишковицького спиртозаводу, де загинула риба.

“Відбирали чотири проби у той день, коли трапилася ця подія. Також чотири проби брали минулого тижня у тих самих місцях річки: вище і нижче підприємства “Мишковичі спиртозавод” – це сама водойма, а також у двох витоках: витік безпосередньо з самого заводу і з полів фільтрації”, – розповіла Ольга Бугальська.

Стан води у річці Серет визначали за 15-ма показниками, – каже Ольга Бугальська. Наразі відомі результати аналізу проб води, які відібрали, у день загибелі риби.

“Є в річці перевищення хімічного споживання кисню ХСК і біохімічного споживання кисню БХСК 5. Щодо хімічного споживання кисню, то в річці є перевищення в два з половиною рази, вище і нижче підприємства. Біохімічне споживання БСК 5 – також перевищення у 5 разів”.

Зразки води, відібраної у річці Серет, досліджували фахівці регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Про результати розповіла виконувачка обов’язків директора Марія Степанюк.

“Ми дослідили такі показники: розчинений кисень, азот амонійний, нітратний і нітритний. За одним з показників, а це розчинений кисень, було виявлено невідповідності. Так, при нормі 4 міліграми на дециметр кубічний, було встановлено, що рівень розчинного кисню у воді, яка поступила, становив в межах від 1, до 3, 28, внаслідок чого могла загинути риба”.

Рибу дослідити не вдалося, – каже Марія Степанюк.

“При огляді риби, яку принесли для дослідження, з’ясували, що вона вже піддалися гнійному розпаду, тому будь-які дослідження були неможливі. Мабуть вплинула і температура, тому що високі температурні показники провокують пришвидшення гнильного розпаду, розмноження бактерійної мікрофлори, яка спричиняє процес гниття”.

Результати проведених досліджень передали слідчим Нацполіції, – каже Марія Степанюк.

Однією з причин загибелі риби у річці Серет стало підвищення температури води, – розповіла кандидатка біологічних наук Галина Гуменюк.

“Оптимальна температури води для риби – це приблизно 18 градусів за Цельсієм. А 50 градусів – це температура дуже висока, що призводить до деструкції білків і до загибелі гідробіонтів”.

Слідство за фактом загибелі риби у річці Серет поблизу Мишковицького спиртозаводу триває, – розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.

Кореспонденти Суспільного телефонували директору підприємства Василю Чобанюку, щоб отримати коментар. Чоловік не вийшов на зв’язок. Раніше він повідомляв, що підприємство не має стосунку до загибелі риби.

Нагадаємо, риба загинула у Сереті 27 травня. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Віктор. Він відзняв те місце на телефон та виміряв температуру скидів підприємства, які текли у річку.

На місце чоловік викликав представників поліції та держекоінспекції, які зафіксували масову загибель риби.

Тоді ж, 27 травня, громадський інспектор з охорони довкілля Володимир Сосновий сказав, що це сталося через викиди відходів зі спиртзаводу у Мишковичах.

29 травня речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що правоохоронці для експертизи відібрали проби води з річки Серет, а також з технічної водойми Мишковицького спиртозаводу. Також поліцейські внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

31 травня старший державний інспектор з охорони навколишнього середовища Віталій Нежвицький повідомив, що риба, яка загинула – це 5000 особин карася сріблястого. Вартість однієї такої рибини становить 1 581 гривень.