Майстер-клас з приготування піци організували для дітей у Тернопільському благодійному фонді «Карітас».

Одинадцятирічна Оленка долучилася до такого майстер-класу вперше. Дівчинка зрозуміла, що у приготуванні улюбленої страви немає нічого складного.

«Піца дуже смачна, і приємно, що готувати її нескладно, головне, щоб знати як це робити. Також потрібно завчасно приготувати інгредієнти. Дуже цікаво було готувати разом із своїми друзями і наставниками».

Краще піци може бути тільки піца, зроблена власноруч, – зазначають організатори майстер-класу. Організували який працівники проектів “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю” і “Допомога на відстані”.

«Усі учасники майстер-класу дізналися, яким чином використовуючи мінімум продуктів і часу, можна приготувати неймовірно смачну піцу. Результатом були задоволені усі і обіцяли приготувати таку ж страву для своїх рідних вдома».

Софія Романська