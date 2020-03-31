На Тернопільщині деякі ліси і паркові зони перетворюються на смітники. Після зими непотребу у мальовничих куточках побільшало, а масові толоки скасували через карантин.

Люди продовжують викидати сміття на узбіччя, а також у лісосмуги. Якщо у містах організоване прибирання, то чимало сіл тільки накопичують непотріб. «Ми помітили, що у селах з прибиранням ситуація стає складнішою, ніж у містах. Бо в містах працюють комунальні служби, частіше застосовується адміністративна відповідальність. У селах, особливо віддалених, такого немає. Ускладнює ситуацію і те, що зараз заборонено проводити акції з прибирання», – каже еколог Світлана Молода.

Люди побоюються, що через тривалий карантин завали сміття тільки побільшають. Відтак свідомі громадяни беруться прибирати самостійно.

«Я сьогодні пройшлася біля свого городу і жахнулася: маленький лісочок перетворили на жахливий смітник. Одні це роблять, а другі мовчки спостерігають! Уявіть, що буде через 8-10 років? Є в селі у кожного в дворі транспорт, є спеціально виділені місця для вивозу сміття, що незрозумілого? Мальовничі куточки села розмальовуються різними кольорами з пластику. Давайте починати кожен з себе. Тут вже не винні ні держава, ні президент, а ми самі!», – зазначає жителька села Великі Вікнини Збаразького району Наталя Гоюк.

Екологи радять про факти викидання сміття у неналежних місцях повідомляти у поліцію. Порушників каратимуть штрафами.

Софія Романська