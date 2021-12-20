“Маємо лише чотири тижні”: у США розповіли про загрозу вторгнення путінських військ в Україну

Адміністрація Байдена «використовує всі можливі інструменти».

Президент США Джозеф Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти для запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на високопосадовців.

Як розповіли джерела телеканалу, голова Білого дому вирішив швидко діяти вже після перших даних американських розвідників про скупчення російських військ біля українських кордонів. Така реакція була продиктована бажанням уникнути «повторення помилок, припущених у 2014 році, коли США та Європу зненацька застала анексія Криму Росією».

«Усе, що ми робимо, є дуже продуманим. Проте ми маємо лише чотири тижні, щоб це зробити (запобігти атаці з боку РФ – ред.)», – заявив співрозмовник телеканалу.

Також повідомляється, що санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій мали б завдати відчутного удару по російській економіці. Співрозмовник CNN зазначив, що запроваджені проти РФ санкції після окупації Криму та початку російською агресії на Донбасі в 2014 році «були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм».

CNN нагадує, що у 2014 році, коли Байден обіймав посаду віце-президента США, американську владу критикували через нездатність передбачити окупацію Криму. Натомість спроби Байдена озброїти Україну та ввести надзвичайно суворі санкції проти Росії не були реалізовані оскільки на розв’язання проблеми мав інше бачення тодішній господар Білого дому – Барак Обама. Тепер же Байден «вирішив зробити все зовсім інакше».

Екс-високопосадовець НАТО розповів CNN, що у 2014 році він «не бачив такого ж рівня координації» у роботі американських служб, який спостерігається зараз. Водночас він визнав, що можливості російської армії також змінилися з того часу.

Низка співрозмовників CNN заявила, що все одно є помилки у роботі нинішньої адміністрації, а також надходять сигнали, що Москва не сприймає загрози США всерйоз. Зокрема, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес розкритикував заяву Байдена про те, що Вашингтон не планує відправляти свої сили в Україну.

Екс-помічник Держсекретаря США Том Малиновський та інші офіційні особи своєю чергою зазначають, що зараз ситуація суттєво відрізняється від 2014 року. На його думку, те, до чого потенційно готується Путін, буде набагато помітнішим, ніж те, що спостерігалось у 2014 році. Більше того військові формування поблизу українських кордонів вказують на імовірність «тотального наземного вторгнення до країни».

Зауважимо, що розвідка США раніше повідомляла, що на кордоні з Україною і навколо неї розгорнуто понад 50 так званих батальйонних тактичних груп, ще шість перебувають у дорозі. Ці групи, до складу яких може входити по 900 осіб особового складу, являють собою диверсифіковані самодостатні бойові підрозділи, у яких зосереджуються жива сила, артилерія, протитанкові системи, розвідувальні та інженерні потужності. Такі групи відіграли провідну роль у російській воєнній активності в Україні у 2014 році.

Основне джерело нарощування російської військової потужності спостерігається в 6-й армії, 1-й – у Воронежі, 41-й – у Єльні та 58-й і 49-й арміях – у Криму.

Нещодавні супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies показують, що Росія зосередила війська й техніку на відстані до 50 км від кордону з Україною. Зображення показують збільшення в період з 7 вересня по 5 грудня кількості російської військової техніки в російському селі Солоті в Білгородській області. За словами експертів, Росія, схоже, створює новий полк у складі своєї 3-ї мотострілецької дивізії сухопутних військ.