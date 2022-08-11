“М’ясорубка, бійня… Все горить…”: журналіст і боєць з Тернопільщини зробив репортаж із фронтових Пісків. ВІДЕО

Російські окупанти не полишають спроб взяти під контроль Піски, що у Донецькій області. Однак постійно зазнають невдачі.

На передовій у Пісках перебуває кореспондент Цензор.НЕТ Михайло Ухман, котрий у своєму репортажі розповів про ситуації у селищі, яке боронять українські воїни та яке перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

Михайло Ухман – уродженець Тернопільщини, кінематографіст, журналіст, боєць-доброволець. Відомий глядачеві, зокрема, за фільмами “Трохи нижче неба” та “Шлях поколінь”.