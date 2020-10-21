«Збережемо честь, здобудемо славу!» такої нагороди міжнародний лицарський Орден українського козацького братства ім. святого Миколая удостоїв автора та натхненника багатьох соціальних проектів, мецената, кандидата на посаду очільника Тернополя Леонід Бицюра.

Нагороду вручили у символічному для Тернополя місці – на подвір’ї Музею політв’язнів та приміщення театру Сузір’я.

«В першу чергу, дякую Вам за те що питання, які ми підіймаємо, а за останні 5 років – то театр «Сузір’я», «Русалка», музей політв’язнів – мали відгук. Це дуже важлива людська риса – вміти слухати і чути та поважати інших. І Леонід Олексійович наділений цією рідкісною,на нинішній день рисою», – сказала на врученні Магістр Ордену Яворівська Любов Йосипівна.

«Наш орден не випадково займається відродженням відродженням титулованої української еліти. Тому маємо велике бажання від «Шляхетних козаків України» від молоді та старшого покоління (для яких діє прекрасний великий проєкт «Єднання поколінь») , побажати Вам удачі в об’єднанні та продовженні Вашої справи!», – йшлося далі у промові Любові Яворівської.

Власне нагороду Леонідові Бицюрі вручила канцлер ордену, очільниця Музею політв’язнів Уляна Рикун, яка побажала кандидатові справедливих виборів та перемоги!

Був присутній на урочистості також працівник Музею, член УПА Ігор Андрійович Олещук , який з висоти свого життєвого досвіду дав кандидатові на посаду очільника Тернополя щирі настанови та побажав довголіття на службі Україні. «Цьогоріч, нашому ордену 20 років. Ми маємо право нагороджувати людей, які щиро служать Україні всередині держави та за її межами. Останні п»ять років я спостерігала за Леонідом, який просто мовчки робив свою справу. Він щира, дуже освічена і водночас дуже скромна людина. І я вважаю, що заслуговує набагато більше, ніж просто посаду міського голови – в нього розум поєднаний із тонкою душею! Тож нехай йому щастить у всіх задумах», – резюмувала Любов Яворівська.