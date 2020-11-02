Стосунки з Тернополем для багатолітнього лідера тернопільської “Батьківщини” Василя Деревляного складаються дуже непросто.

Втрата партійного ядра

З кожною новими виборами результат тимошенківців в обласному центрі падає. Та цього разу був зафіксований історичний мінімум – менше 3 тисяч голосів і 4,3%. Одна з головних причин – фактичне зникнення партійної мережі у місті. Добровільні активісти та фанати Юлії Тимошенко – це те, що тримало партію довгі роки на плаву. Однак постійні зачистки Деревляним неугодних та боротьба з “інакомислієм” привели до втрати партійного ядра. Наприклад, багато років “Батьківщину” в місті очолював лікар Андрій Артимович, але після того, як він став “неугодним” для керівництва, багато рядових партійців залишили команду Деревляного. Також з незрозумілих причин з “Батьківщини” в Українську галицьку партію перебіг відомий у місті підприємець Михайло Ратушняк.

Фактор Бицюри не спрацював

Спроба знайти адекватну заміну Артимовичу провалилися. Якщо на парламентських виборах Богдан Брич, якого партія висувала по міському округу, ще зміг набрати 5,89%, то на міських виборах партія провалилася. Не допоміг навіть втікач з команди Надала Леонід Бицюра. Власне, його залучення в ряди “Батьківщини” стало помилкою Деревляного. Розрахунок, що впізнаваність віце-мера допоможе показати у місті результат, не виправдався. Тернополяни не зрозуміли вчинку Бицюри, який багато років працював заступником популярного у місті Надала. Для виборців Надала і “Свободи” це стало зрадою. А виборців “Батьківщини” – до певної міри демобілізувало. Бицюра не став для них тою фігурою, заради якої потрібно йти на вибори. Той самий Брич зрозуміліший та чіткий тимошенківець.

Тактика штабу Бицюри “пробігти поміж краплями дощу” і не назвати речі своїми іменами не спрацювала. Тому опозиційний антинадалівський тренд сконцентрувала на собі “Сила людей”, яка на чіткій та однозначній риториці прорвалася в міську раду, залишивши далеко позаду ялових тимошенківців.

Карантин і коронавірус

Зрештою, не треба списувати фактор коронакризи. Виборці Тимошенко здебільшого пенсійного віку і з кожними виборами старіють. Мабуть, чимало з них, бачачи, що відбувається, заради безпеки і здоров’я вирішили поберегтися.