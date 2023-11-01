Антициклон йде на Тернопільщину. Через його вплив у краї дещо потеплішає. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 15 градусів тепла, втім, місцями дошкулятиме сильний вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями на Тернопільщині спостерігатиметься хмарна погода з проясненнями. Переважно обійдеться без опадів, лише подекуди можливі невеликі дощі нічної пори, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

«2-го листопада в Україні дощ припиниться, прийде антициклон. Температура повітря очікується помірною, вдень +12 +15 градусів. Такі температурні показники протримаються до кінця тижня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, відносно тепла осіння погода протримається і вихідними. А з понеділка передбачають відчутне зниження температурних показників.