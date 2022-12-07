Лише у вихідні та святкові дні: у Тернополі змінили маршрут автобуса, який курсував до кладовища

Змінено розклад руху автобусного маршруту №32. Про це повідомили у міській раді.

Від початку грудня та на весь зимовий період внесено зміни у розклад руху автобусного маршруту №32 «вул. Івана Мазепи – Міське кладовище». Відтак, до 1 березня цей маршрут на міське кладовище курсуватиме лише у вихідні і святкові дні.

При цьому автобуси на маршруті будуть здійснювати перевезення за маршрутом: вул. Львівська – Дачі (на вимогу) – с. Довжанка (на вимогу) – Міське кладовище – с. Довжанка (на вимогу) – Дачі (на вимогу) – Лемківська церква – вул. Івана Мазепи – вул. Львівська.