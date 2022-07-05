Липові банкіри виманили у двох жительок Тернопільщини понад 40 000 гривень

Правоохоронці області щодня реєструють нові факти шахрайств вчиненні щодо мешканців краю. Громадяни довіряють додзвонювачам, повідомляють конфіденційну інформацію, а згодом отримують сповіщення про списання власних заощаджень.

Двоє заявників потерпіли від аналогічної шахрайської пастки. До них телефонували невідомі та представлялися співробітниками фінансових установ. Вони просили повідомити персональні дані з метою проведення банківських послуг. Громадяни без роздумів повідомляли дані й отримували оповіщення про успішно здійсненні транзакції. Жителька Чортківського району втратила 32 200 гривень, а мешканка Бучача 8 000 гривень.

Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати: