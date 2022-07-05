Правоохоронці області щодня реєструють нові факти шахрайств вчиненні щодо мешканців краю. Громадяни довіряють додзвонювачам, повідомляють конфіденційну інформацію, а згодом отримують сповіщення про списання власних заощаджень.
Двоє заявників потерпіли від аналогічної шахрайської пастки. До них телефонували невідомі та представлялися співробітниками фінансових установ. Вони просили повідомити персональні дані з метою проведення банківських послуг. Громадяни без роздумів повідомляли дані й отримували оповіщення про успішно здійсненні транзакції. Жителька Чортківського району втратила 32 200 гривень, а мешканка Бучача 8 000 гривень.
Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Аби розпізнати шахрайство і не стати його жертвою, слід запам’ятати:
- співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;
- якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство;
- дзвінок або СМС надходить з незнайомого номера, якого точно немає на офіційному сайті фінансової установи. Номер також можна знайти на зворотному боці карти.