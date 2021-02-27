Лютий завершиться на Тернопільщині похолоданням і сильним вітром. Погодні зміни принесе холодний атмосферний фронт, який прямує до нашого краю.

Погода відчутно зміниться на Тернопільщині вже цими вихідними. У регіоні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температурні показники знизяться до мінусових.

“Холодний атмосферний фронт, який зараз ще десь над Польщею, прийде до нас вже найближчої ночі й принесе на суботу-неділю опади: дощ та навіть місцями мокрий сніг. Щоправда, опади будуть періодичними та переважно невеликими. Мокрий сніг стане можливим, бо за холодним фронтом, що логічно, пошириться холодніше повітря і тому оця розкіш у вигляді денних +10+16 градусів поступиться місцем значно скромнішим градусам. У суботу-неділю в більшості областей України передбачається +2+7 градусів. До похолодання приєднається некомфортний північно-західний вітер, пориви якого вихідними днями можуть досягати штормових”, – розповіла синоптик Наталка Діденко.

Отже, останній місяць зими завершиться холодною погодою. Також марно чекати тепла і на початку календарної весни. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса.