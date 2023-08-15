Вночі тривога знову. Знову вурдалаки б’ють
По Львову, Луцьку, і у серці закипає лють
Не так на московитську банду – з нею все давно вже зрозуміло,
І з нею, сподіваюсь, пекло зробить своє діло,
Ця лють – на тих, хто з перших днів війни за справу звичну взявся
І у брехні солодкій залюбки вправлявся.
Чому у ній? Тому що тут вони – експерти і фахівці,
А ті, що слухають, для них – покірні вівці:
“Ракет в Росії залишилось лиш на місяць. Ну, на два” –
Яка придумала цю байку голова?
Можливо, вирішила, що брехня ця – для спасіння?
Й додасть народу витримки й терпіння?
Можливо, думала: “Народ побачить, що здихають супостати
І кинеться гуртом в воєнкомати”?
Та ця неправда – із розряду тих, що не мобілізує,
А радше розмагнічує і деморалізує,
Бо коли бачиш, що ракет у ворога іще багато –
Кудись… далеко хочеться “експертів” цих усіх послати,
Й згадати, що мав рацію, напевно Вінстон Черчіль,
Коли “кров, піт і сльози” обіцяв Британії, дорослим і малечі.
Є та межа, коли брехня спасінням вже не може бути
Пора б “експертам” нашим це уже збагнути…