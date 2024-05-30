28 травня стало відомо про загибель на російсько-українській війні колишнього футболіста тернопільської «Ниви» та ФК «Тернопіль» Романа Ігоровича Сороки, 1977 року народження.

Cумну новину повідомив столичний журналіст Андрій Сеньків, передає Перший онлайн.

Роман Сорока у сезоні-2000/01 виступав за тернопільську «Ниву», провів за неї три офіційних поєдинки у вищій лізі чемпіонату України, у тому числі 44 хвилин зіграв проти київського «Динамо». Ще в шести матчах був у 18-ці, але не виходив на заміну. Того ж сезону Сорока провів 15 поєдинків у другій лізі чемпіонату України за ФК «Тернопіль».