11 червня, на 85-му році пішов з життя заслужений тренер України, майстер спорту з греко-римської боротьби, заслужений працівник фізичної культури та спорту України – Володимир Пилипович Пласконіс.
Про важку втрату повідомили у Федерації греко-римської боротьби м Тернопіль.
Володимир Пилипович народився 30 листопада 1937 року у Тернополі. Закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут Хмельницької області.
Від 1965 — тренер-викладач.
У 1983—1985 — голова Тернопільської обласної ради ДСТ «Спартак».
Від 2001 — президент спортивно-мистецького і духовного центру «Моя Україна» (м. Тернопіль).
Засновник борцівської школи у Тернополі. Як тренер підготував 140 майстрів спорту України, 9 майстрів спорту міжнародної категорії, 87 чемпіонів України, 12 чемпіонів і переможців СРСР, 3 володарів Кубка світу, 4 чемпіонів Європи, 2-х учасників 27-х літній Олімпійських ігор у м. Атланта (1996, США). Серед них Володимир Балабанов, Анатолій Єльчанінов.
Вічна памʼять…