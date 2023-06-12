Людина-епоха: відійшов у вічність видатний тернопільський тренер з боротьби

11 червня, на 85-му році пішов з життя заслужений тренер України, майстер спорту з греко-римської боротьби, заслужений працівник фізичної культури та спорту України – Володимир Пилипович Пласконіс.

Про важку втрату повідомили у Федерації греко-римської боротьби м Тернопіль.

Володимир Пилипович народився 30 листопада 1937 року у Тернополі. Закінчив Кам’янець-Подільський педагогічний інститут Хмельницької області.

Від 1965 — тренер-викладач.

У 1983—1985 — голова Тернопільської обласної ради ДСТ «Спартак».

Від 2001 — президент спортивно-мистецького і духовного центру «Моя Україна» (м. Тернопіль).

Засновник борцівської школи у Тернополі. Як тренер підготував 140 майстрів спорту України, 9 майстрів спорту міжнародної категорії, 87 чемпіонів України, 12 чемпіонів і переможців СРСР, 3 володарів Кубка світу, 4 чемпіонів Європи, 2-х учасників 27-х літній Олімпійських ігор у м. Атланта (1996, США). Серед них Володимир Балабанов, Анатолій Єльчанінов.

Вічна памʼять…