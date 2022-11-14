Людина-епоха: відійшов у вічність учитель з Тернопільщини, котрий все своє життя присвятив дітям

12 листопада пішов із життя Іван Олександрович Лобчук – учитель математики Кременецької гімназії №3.

Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

“Педагог, наставник, Людина-епоха. Учитель, який весь свій професійний шлях присвятив роботі з дітьми… – розповідають у школі. – Родом із багатодітної сім’ї на Лановеччині, Іван Олександрович після закінчення Кременецького педагогічного інституту вчителював у селах на Рівненщині, працював у Кременецькій школі-інтернаті №2 для дітей, хворих на ревматизм. З 1979 року і до виходу на заслужений відпочинок, понад 30 років, був учителем Кременецької ЗОШ I-III ст. №3…

Професіонал, мудрий і терплячий, відповідальний і толерантний, Іван Олександрович віддавав частинку свого серця тим, хто був поруч.

Справжній учитель, він був вимогливим і справедливим. Уважний класний керівник – другий батько, з-під його крила вийшло не одне покоління вдячних, реалізованих у житті людей.

Сивочолий інтелігент, який умів знайти потрібні слова учням і колегам, учив по-філософськи і з гумором реагувати на життєві ситуації, спокійно і впевнено долати серйозні бар’єри. Був галантним та доброзичливим, його очі з іскорками сміху викликали посмішку, підіймали настрій. Він назавжди залишиться частинкою нашого колективу, його історією і пам’яттю.

Іван Олександрович прожив достойне, варте глибокої шани життя. Сьогодні у щирій скорботі – його діти, онуки, правнуки. Схиляють голови у повазі родина, друзі, сусіди, колишні колеги, вдячні учні.

Розділяємо Ваш біль, сумуємо разом з Вами…

Нехай світла пам’ять про Івана Олександровича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь подарує йому вічне життя та спокій.