Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції жителю міста 1971 року народження.

Як встановили оперативники територіального підрозділу поліції, підозрюваний причетний до двох крадіжки в обласному центрі. Чоловік непомітно проносив повз каси дороговартісну туалетну воду, яку ховав під верхній одяг.

Факти крадіжок задокументували камери відеоспостереження, записи з яких допомогли правоохоронцям вийти на його слід.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.