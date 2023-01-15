Ілля Чеболда, юний лижник із Кременця виконав рекордний стрибок на трампліні містечка Ворохта.

Тут у період з 11 по 13 січня проходив чемпіонат України серед юніорів та юніорок K-75, повідомляє Кременець.City.

У перший день змагань Ілля виконав стрибок на 89.5 м. Та на наступний день, виконавши стрибок на 93.5 м, встановив новий рекорд трампліну.

“Емоції були неймовірними, я дуже щасливий, бо не міг подумати, що мені вийде встановити новий рекорд трампліну. Сподіваюсь, це додасть впевненості на майбутніх стартах”, – поділився своїми емоціями Ілля Чеболда.

Чемпіонат проводили на комплексі лижних трамплінів Івано-Франківської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту в смт Ворохта.

Комплекс трамплінів у Ворохті зараз після реконструкції, і це дозволяє спортсменам якісніше проводити тренування та встановлювати рекорди з дальності польотів.

Вітаємо Іллю Чеболду та тренера Василя Нікіфорчука із такими досягненнями, успіхів надалі.