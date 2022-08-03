У тернопільському парку Здоров’я з’явилася лисичка. Напевно, вона приходить за об’їдками від шашликів, які тут часто готують тернополяни. Тварина досить близько підходить до людей.

Відео з лісовою красунею опублікувала у Фейсбуці Яна Іщук.

“У нинішньому сучасному місті, та ще й під час війни зустріти так лісову красуню – це щось надзвичайне.

Хоча напевно, для господарів ближніх сіл така гостя може принести досить багато клопоту… Але все ж таки, цю дику красу нищити не можна. Певно, що найкраще – то зробити її своїм другом і трошки приручити.

Що кумедно – зовсім близько від лисиці, що ховалася в кущах біля тренажерів, проходила поліція зі здоровенним чорним файним псом. Пес нічого не почув, пройшов мимо. Жартуємо з мамою, що його вчили нюхати лише людей, а про лисиць він нічого поганого не знає :))

Все ж – треба додати дуже серйозне попередження: можете дати лисиці якусь придатну для такого роду звіра їжу, але не підходьте до тварини дуже близько, тим більше – ні в якому разі не намагайтеся її зловити, це не можна робити – імовірною є небезпека, що у тварини може бути сказ або інші захворювання. Також неприпустимо кидати у тварину каміння та виявляти інші негуманні та агресивні дії, що можуть спровокувати тварину на зустрічну агресію. Будьте уважні!”, – ідеться у дописі тернополянки.