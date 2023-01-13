Лікарняні, декретні та інші страхові виплати відтепер жителям Тернопільщини нараховуватимуть через Пенсійний фонд.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. За його словами, заяви на отримання допомоги можна подавати через веб-портал або безпосередньо до сервісних центрів Пенсійного фонду.

Зміни в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування для жителів Тернопільської області передбачені новим законом. Умови виплат, зокрема лікарняних листів, не змінилися.

«З набранням чинності нової редакції закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, з 1 січня Пенсійним фондом будуть здійснюватися страхові виплати, які здійснювалися раніше органами соціального страхування. До цих виплат належать такі, як допомога по тимчасовій втраті працездатності, тобто лікарняні, допомога по вагітності і пологах, так звані декретні, допомога на поховання застрахованим особам в тому числі потерпілим на виробництві, також одноразові страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Нововведення, які відбулися в системі загальнообов’язкового державного страхування для людей ніяких змін не несуть. Ті виплати, які були призначенні органами соціального страхування, вони будуть виплачуватися і надалі, просто будуть виплачуватися безпосередньо головним управлінням Пенсійного фонду. У сьогоднішніх умовах подача документів здійснюється до органів Пенсійного фонду. Нововведення, які будуть пов’язані з розміром, складових цих виплат, будуть проводитися Пенсійним фондом. Звертатися за призначенням страхових виплат безпосередньо необхідно до сервісних центрів Пенсійного фонду України, якщо ми говоримо про страхові виплати. Відповідні заяви можна подавати через веб-портал Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. Таким чином можна подавати заяви для того чи іншого виду допомоги, завіривши їх своїм електронним цифровим підписом, вони будуть відправлені на розгляд Пенсійного фонду», – розповів Володимир Івахов.

Додамо, у Пенсійному фонді також прийматимуть заяви для призначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.