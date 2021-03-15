Упродовж січня-лютого 2021 року 1085 роботодавців області подали у службу зайнятості 2679 вакансій, що на 61,2% менше, ніж за відповідний період 2020 року. Станом на 1 березня 2021 року актуальними були 949 вакансій, що на 36,4% менше, ніж на 01.03.2020.

Про це повідомляє Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості.

Найбільшу потребу роботодавці мають у трактористах, водіях тролейбуса та водіях автотранспортних засобів, продавцях, бухгалтерах, контролерах енергонагляду, вчителях, кухарях, перукарях, підсобниках, укладальниках-пакувальниках; сталим є попит на лікарів: анестезіологів, загальної практики, офтальмологів, лаборантів, інфекціоністів, фізіотерапевтів, акушерів-гінекологів.

За два місяці 2021 року послугами служби зайнятості області скористались майже 22,6 тис. осіб, з них 16,8 тис. через відсутність прийнятних пропозицій роботи у день реєстрації були визнані безробітними, що на третину більше, ніж за січень 2020 року. На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 15 безробітних.

За сприяння служби зайнятості Тернопільщини цьогоріч вдалося працевлаштувати 1256 осіб, з них 20 – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску; 1 безробітний відкрив власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 228 краян, після їх завершення 16 – отримали постійні місця праці.

410 безробітних за спрямуванням служби зайнятості області проходили професійне навчання; 232 – його завершили, з них 65 вже змогли працевлаштуватись. Також, 5 краян отримали безкоштовний ваучер на оплату навчання; 2-є підтвердили результати неформального навчання за спеціальністю кухар на базі Рівненського ЦПТО ДСЗУ.

Станом на 1 березня 2021 року в службі зайнятості Тернопільської області на обліку перебували 14,1 тис. безробітних, що на третину більше, ніж на 01.03.2020. Серед них 56,2% – проживають у сільській місцевості, половина – жінки, третя частина – молодь віком до 35 років, майже кожен п’ятий – має додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 47,3% з вищою освітою.