Збитки внаслідок ракетного обстрілу підраховують у Чорткові. Тільки підприємці зазнали втрат на 2 млн. грн. Деякі мешканці будинків, які обстріляли, повністю втратили житло. Місцеві жителі наразі їм збирають допомогу.

«По Чорткову, комісія, яка працює, вже нарахувала 2 млн. збитків тільки по підприємцях. Це переважно вибиті вікна, вибиті двері, шибки. Зараз комісія ще працює по населенню, яке втратило житло. Міська рада Чорткова виділила частину коштів, зараз ми з резервного фонду теж виділяємо кошти на відшкодування жителям за втрачені вікна, щоб допомогти швидко зробити відновлювальні роботи», – зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

У Чорткові оголосили збір коштів на відновлення житла постраждалих мешканців. Благодійники вже пожертвували близько 10 тис. грн. Кошти можна перераховувати за такими реквізитами: UA233204780000026000924920666. ЄДРПОУ 40155591. Одержувач: БО «Благодійний фонд Горбаль Марії».