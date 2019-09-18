Сьогодні у Харкові “Шахтар” зіграє в першому турі Ліги чемпіонів з одним із прогнозованих фаворитів турніру – “Манчестер Сіті”.

Зустрічатися з “містянами” багато хто з “гірників” дуже не хотів – ще свіжі спогади від болючих поразок минулого сезону, коли обом командам теж довелося “тіснитися” в одній групі. Однак жереб вирішив по-своєму, і тепер ось стартове випробування “Шахтареві” належить пройти саме англійським клубом. Втім, хоча “Сіті” уже декілька останніх років поспіль, відколи його очолив Х. Гвардіола, рахується одним із головних претендентів на “вухастий” кубок, йому завжди щось заважає впритул наблизитися до його здобуття: то “Монако”, то співвітчизники з “Тоттенхема”. Безумовно, прізвища гравців “синьої” команди з Манчестера справляють враження, як і їхня сумарна ринкова ціна, однак повторю давно відому думку стосовно того, що євро, фунти і долари не грають один проти одного на полі: не стелються в підкатах, не створюють штучних офсайдів і т.д. В останньому турі АПЛ “Сіті” з нашим Зінченком у складі несподівано поступився 2:3 “Норвічу”, який пробився у вищий дивізіон з Чемпіоншипу. Це, а також вчорашня нічия празької “Славії” (якій відводили роль жертви у “групі смерті”) у Мілані з “Інтером” (1:1) має вдихнути в гравців “шахтаря” додаткову дозу впевненості – як вдихнуло її в деяких тернопільських футбольних провидців. Судячи з їхніх прогнозів на гру “Шахтар” – “Манчестер Сіті”, шанси наших футболістів здобути більш-менш прийнятний результат, може, й не надто великі (особливо з огляду на можливу неучасть у грі Тайсона), та все ж не зовсім безнадійні. Особливо пророцтво (після трьох великих склянок пива) мешканця Лондона і “нефанатичного” прихильника “Арсенала”, для якого клуби з Манчестера – наче червона шматина для розлюченого іспанського el toro…

Ігор Чеболда, доцент ТНПУ – 0:2

Василь Івегеш, тренер “Тернопіль-Педуніверситет”- 0:0

Олег Дуда, вихованець футбольної ДЮСШ – 2:1

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода”-1:2

Денис Лучка, заст. редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 0:2

В’ячеслав Хім‘як, актор, педагог – 1:3

Вільям М. Джонс, британський підданий – 2:0

Ігор Дуда