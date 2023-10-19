Лезо застрягло в сантиметрі від серця: тернопільські медики врятували чоловіка з ножовим пораненням

Тернопільські медики врятувати життя чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини та живота. Лезо застрягло за один сантиметр від серця.

Про цей випадок розповіли у лікарні швидкої допомоги.

Близько 17 години вечора до лікарні швидкої допомоги привезли чоловіка 59 років у важкому стані. Було прийнято рішення про негайне хірургічне втручання.

Під час операції медики виявили пошкодження грудної клітки, легень та діафрагми, а також проникаюче поранення черевної порожнини, включаючи ураження шлунку, що призводило до виливання його вмісту у черевну та плевральну порожнини. Ситуація була критична.

Лікарі провели складну операцію, включаючи торакотомію для ушивання поранення легень та діафрагми, а також лапаротомію для ушивання шлунку й зупинки кровотечі.

“Цей випадок був складним і вимагав від медичного персоналу високого рівня професіоналізму та швидких фахових рішень в надзвичайних обставинах. Однак найважливіше – життя людини врятовано!”, – зазначають у лікарні.

Нині стан пацієнта стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.