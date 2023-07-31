Лежала на підлозі і не могла рухатися: у Тернополі рятували жінку

29 липня у Тернополі рятували жінку, котрій стало погано вдома. Вона не могла самостійно вибратися з квартири.

Як повідомили у ДСНС, прикрий випадок стався на вулиці 15 Квітня.

До рятувальників звернулися родичі жінки 1939 року народження. Вони повідомили, що їхня бабуся зачинена у квартирі і не відповідає на дзвінки. Відчинивши двері, рятувальники виявили власницю квартири на підлозі. Жінка була при свідомості, але не могла самостійно рухатися.

Працівники поліції, котрі були на місці події, викликали швидку допомогу, аби переконатися, що з жінкою все гаразд.