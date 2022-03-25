Кияни долучилися до толоки у Тернополі. ВІДЕО

Війна війною, а чисто має бути. Толоку організували у сквері імені Довженка, на однойменній вулиці.

Місцеві жителі разом із комунальниками взялися розчищати березовий гай після зими. Торік, згадують, вивезли кілька вантажівок зі сміттям. Цьогоріч трохи чистіше, повідомляють Т1 Новини.

“Шкода, що люди продовжують смітити, вигулюють домашніх тварин, не прибирають за ними, значно менше сміття цього року”, — відзначає місцева жителька, депутатка Тернопільської міської ради Олеся Чванкіна.

Прикро, додає Олеся, що на толоку вийшло мало місцевих жителів. Здебільшого тут працівники комунальної сфери, і як не дивно, кияни. Їхній дім у столиці почали обстрілювати одним із перших, згадує Леся. Тому сім’я приїхали до Тернополя, до знайомих.

Міський голова Тернополя Сергій Надал відзначив, що у місті розпочався традиційний двомісячник благоустрою.

Загалом на дорогах міста зараз працює 80 двірників, 40 працівників ремонтних бригад і 20 одиниць техніки, наголосили у міській раді.