«Розквітай» – акцію під такою назвою проводять на Тернопільщині. На території лікарень в області висаджують кущі гортензій.

Акцію розпочали у Всесвітній день донора. Як розповіла почесна донорка Анастасія Гук, це річна кампанія. Її мета – привернути увагу до проблеми донорства в Україні.

«Ми у перший день цієї річної кампанії висаджували червоні гортензії на території обласної дитячої лікарні. Таким чином привертаємо увагу до проблеми. Потреба у донорах зараз дуже велика. Ми заохочуємо ставати донорами. А ці квіти означають життя. Кожне життя потребує турботи, бо тоді може цвісти й дарувати добро, бути корисним, підтримувати тих, хто потребує допомоги».

До акції долучилися почесні донори, волонтери Donor.ua та медичні працівники.