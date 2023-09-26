Парафіяльний осередок «Карітасу» відкрили у Тернополі. Тут безкоштовно навчатимуть англійської мови, організовуватимуть велопробіги, квести, майстер-класи та інші розваги для дітей.

У навчальному центрі діятиме два класи. З нагоди відкриття для дітей влаштували розважальну програму – ігри, майстер-класи, частування, флешмоби. Як розповів настоятель парафії Василь Савків, новий центр має на меті виховувати і розвивати дітей та молодь.

«Для цього у церкви є всі необхідні умови. Тут є навчальні класи, місце для розмов зі священником та психологом. У дитячо-молодіжному центрі складена програма занять. На дітей тут чекають: спільні перегляди фільмів, веломандрівки, екскурсії, заняття з англійської мови, майстер-класи, розваги та ігри. Відкриття парафіяльного Карітасу стало логічним продовженням багаторічної праці парафіяльної спільноти».

Діятиме новий дитячо-молодіжний центр на парафії Святого Василія Великого у Тернополі.