Тернопільські патрульні виявили водія таксі з підробленими документами.

Учора, за порушення ПДР, інспектори зупинили водія автомобіля Renault. Спілкуючись з чоловіком та, перевіряючи відповідні документи згідно з базами даних, охоронці порядку виявили ознаки підробки посвідчення водія.

Поліцейські запитали кермувальника чи навчався він у автошколі та, чи отримував водійське посвідчення у встановленому законом порядку. Чоловік розповів, що придбав водійське через мережу Інтернет. До того ж патрульні встановили, що водій вже неодноразово притягався за подібне порушення цього року.

Патрульні склали на керманича протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права), винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.