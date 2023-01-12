Атакуючий крайній півзахисник донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик може піти «на підвищення» вже у зимовому трансферному вікні. На даний момент охочих отримати талановитого гравця в Європі безліч.

Як основного претендента ЗМІ виділяють лондонський «Арсенал». Фабриціо Романо стверджує, що між клубами тривають активні переговори щодо потенційного трансферу. Проте ці переговори досить складні і «Каноніри» всіляко намагаються знизити ціну на гравця збірної України.

Втім, браку пропозицій щодо продажу таланту «Шахтар» не відчуває. Мудрик вважається справжнім вундеркіндом, чого тільки вартий його виступ у поточному розіграші Ліги Чемпіонів, де футболіст став справжнім відкриттям турніру. Зробивши ставку на цього футболіста та його команду в mostbet2023.com, можна було пристойно виграти. Проте не про це. Поговоримо про потенційні клуби, які претендуватимуть на Михайла Мудрика вже у найближче трансферне вікно.

Михайло Мудрик – коротка довідка

21-річний атакуючий фланговий півзахисник проводить усю свою кар’єру у внутрішньому чемпіонаті. Перед тим, як він одягнув футболку донецького «Шахтаря», Мудрик виступав за київський «Арсенал» та чернігівську «Десну». Вже у своєму першому сезоні Михайло продемонстрував неймовірний амбіції та зміг відзначитися 5 забитими м’ячами та 12 результативними передачами у 17 поєдинках чемпіонату.

Мудрик є мініатюрним плеймейкером, він може грати в атаці практично на будь-якій позиції, проте його «рідне» амплуа – лівий вінгер. Багато експертів вважають, що Мудрик точно не залишиться в Україні після завершення сезону 2022-2023, оскільки він надто талановитий.

Потенційна сума, яку доведеться викласти за Мудрика охочим здійснити трансфер

Керівництво «Шахтаря» оголосило, що їхня головна зірка зможе залишити клуб, але тільки якщо покупець призначить правильну ціну. На тлі дивовижного виступу гравця у груповому раунді Ліги Чемпіонів його трансферна вартість сильно зросла. Незважаючи на той факт, що «Шахтар» натякав на суму 100 мільйонів євро, на даний момент донецький клуб розглядає пропозиції від покупців, які готові викласти за Михайла від 60 мільйонів євро.

Які європейські клуби претендують на трансфер Михайла Мудрика?

Є чимало клубів, які хотіли б отримати талановитого футболіста збірної України. Розглянемо шанси команд, які найближче до успіху.

“Арсенал” (Лондон)

У літнє трансферне вікно 2022 року “Каноніри” робили відчайдушні спроби підписання гравця “Шахтаря”, проте донецький клуб відхилив пропозиції “Арсеналу” у розмірі 45 мільйонів євро. Боси українського клубу розуміють, що мають у розпорядженні справжнього вундеркінда, потенційно трансфер Михайла може принести «Шахтарю» близько 100 мільйонів євро, тому «Гірники» не розглядатимуть пропозиції менше 60 мільйонів євро.

У свою чергу «Арсенал» не залишає спроб отримати футболіста. ЗМІ повідомляють, що між клубами постійно йдуть переговори та велика ймовірність, що вони для англійської команди завершаться успішно.

Брентфорд

Цей клуб був чи не першим, який спробував здобути вінгера «Шахтаря» у минуле трансферне вікно. Незважаючи на той факт, що перші повідомлення, які пов’язують Брентфорд і Мудрика, з’явилися ще на початку 2022 року, англійський клуб зробив перші кілька пропозицій вже в літнє трансферне вікно. Як повідомляють ЗМІ, максимальна пропозиція від англійського клубу склала 30 мільйонів євро, і це сталося в останній день трансферного вікна. Незважаючи на той факт, що Брентфорд зазнав невдачі влітку, він цілком може повернутися до своєї ідеї взимку.

«Байєр» (Леверкузен)

Українським футболістом цікавляться не лише англійські клуби, а й команда з Німеччини. Найголовнішим претендентом на Михайла Мудрика був леверкузенський “Байєр”. Влітку ходило багато інформації про його трансфер до німецького клубу, надходила навіть інформація про медогляд. Сам Михайло розповідав, що саме «Байєр» є тим клубом, де він хотів би продовжити кар’єру (клуб грає в Лізі Чемпіонів). Однак, незважаючи на активні чутки, цей трансфер у літнє трансферне вікно так і не відбувся.

“Евертон”

У складі “Евертона” вже грає один український футболіст – Віталій Миколенко. Англійці влітку робили спробу придбати й Мудрика. «Іриски» зробили пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро подібно до «Брендтфорда», проте вона також була відхилена.

Інші претенденти

Щодня в інтернеті з’являється багато новин від різних інсайдерів, які називають клуби, що цікавляться Михайлом Мудриком. Однак, предметний інтерес зовсім не вказує на те, що клуби готові зробити офіційну пропозицію «Шахтарю». Серед команд, яким потенційно цікавий український вінгер, називають “Ліверпуль”, “Вест Хем”, “Лідс”, “Ньюкасл”, “Севілью”.