Груповий етап ЧС-2022 завершився. Настає стадія матчів на виліт.

Власне, так категорично, як у заголовку, стверджувати не можна – елемент помилки, яка може не стати фатальною, присутній і у фазах play off. Але, погодьтеся, на груповій стадії Аргентина зі всіма своїми зірками могла собі дозволити просто по-нехлюйськи програти перший матч аж самій Саудівській Аравії. І нічого – потім все для Мессі та його компанії стало на свої місця. Програли он “з тріском” австралійці в першому поєдинку французам (1:4), але нічого страшного для них, зрештою, не сталося – мінімально здолавши “тихою сапою” в наступних матчах Туніс і Данію, представники країни кенгуру таки застрибнули в 1/8 турніру, де зустрінуться … з тою ж Аргентиною.

От у кого вже не буде можливості щось виправити, то це у двох збірних, яких небезпідставно зараховували перед турніром до числа його фаворитів. Маю на увазі Німеччину та Бельгію. Взагалі, Bundesmannschaft на двох останніх Мундіалях вже встиг привчити своїх прихильників, що здатен регулярно, даруйте, bescheißen, що з їхнім кадровим складом дуже навіть дивно і не дуже пристойно. Хоча з виразів облич Мюллера і Кімміха важкувато зрозуміти, як таке могло трапитися.

Другий відвертий і трохи несподіваний “лузер” чемпіонату – Бельгія, хоча ознаки деякої “перезрілості” у грі мешканців міста з легендарним фонтаном “Хлопчик, який пісяє” спостерігалися вже на Євро-2020. Добряче “підмочили” свою репутацію бельгійці і у Катарі, а акт злісного і безсилого відчаю, що до нього в неандертальському стилі типового вандала вдався Лукаку після “сухої” нічиєї з Хорватією, ніби був підписом під актом капітуляції.

Давно вже ведуться розмови про прогрес країн “третього світу” в футболі, але лише тепер, здається (не виключено – завдяки місцю проведення турніру і недолікам його формули) вони почали вже зовсім “качати права” апріорі більш маститим суперникам. І ось уже згадана Саудівська Аравія обігрує (щоправда, без турнірного зиску для себе) куди більш авторитетну Аргентину; Японія спрямовує свій разючий футбольний кайтен під днище німецького лінкора і успішно затоплює його; натхненне Марокко не залишає шансів Бельгії; різкий фінальний випад кількох гравців Південної Кореї схилив шальки терезів на її користь у грі з Португалією; Камерун шаленіє від щастя через перемогу над Бразилією…Череда випадковостей чи новий світовий тренд? Напевно, відповідь на це дадуть матчі play off.

Пари 1/8 фіналу (за сіткою)

3 грудня. 17:00. Нідерланди – США

3 грудня. 21:00. Аргентина – Австралія

5 грудня. 17:00. Японія – Хорватія

5 грудня. 21:00. Бразилія – Південна Корея

4 грудня. 21:00. Англія – Сенегал

4 грудня. 17:00. Франція – Польща

6 грудня. 17:00. Марокко – Іспанія

6 грудня. 21:00. Португалія – Швейцарія

І ще одне запитання, що мимоволі виникає: цікаво, як би виглядала на світовому футбольному форумі збірна України? Теоретизувати тут можна довго, але якщо суто лінійно співставити доволі безликий виступ у груповому турнірі збірної Уельсу на чолі зі своїм лідером Бейлом (якій, нагадаю, команда О.Петракова поступилася в червні у вирішальному матчі кваліфікації до ЧС), то, думається, не буде надто великою помилкою припусти, що й збірна України могла б, як і Уельс, посісти своє “законне” місце в групі. Отам, ближче до низу…