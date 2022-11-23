Окрім окупантів з їхніми ракетами, неприємностей тернополянам додає погода.

Пересуватися вулицями і дорогами в місті стає ще тим випробуванням. Все через крижаний дощ, який почав іти по обіді. Відтак, влада міста закликала мешканців не виходити з дому без крайньої необхідності, а на вулиці бути максимально уважними та обережними. Це стосується і пішоходів, і водіїв.

“У Тернополі – «крижаний» дощ. Він миттєво замерзає. Посилено працюють комунальні служби, однак лід сковує одночасно всі вулиці і тротуари міста. Прошу вас утриматися від поїздок і виходити за крайньої необхідності. Попередьте літніх родичів і потурбуйтесь про безпеку дітей”, – ідеться у зверненні міського голови Тернополя Сергія Надала.