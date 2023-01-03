Під час виконання службових обов’язків 30 грудня 2022 року загинув наш земляк, командир відділення, молодший сержант Бобко Олег Петрович

Захисник проживав у селі Кути Кременецького району. Йому було 27 років.

“Передостанній день 2022 року став останнім днем життя для молодшого сержанта, який відважно боровся з московськими загарбниками, стояв на захисті нашої країни.

Кривава війна безжально забрала життя нашого Героя, безстрашного сина України, хорошого, розумного, надійного, завжди усміхненого, оптимістичного, гарного товариша.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був – понад усе.

В скорботі схиляємо голови перед жертовністю та мужністю загиблого Олега.

Спочивай з миром, козаче. Хай Тебе пам’ятають віки, хай пам’ятають, якою ціною і чиєю кров’ю зупиняється ворог і здобувається Перемога.

Рідним співчуття і сили пережити страшне горе…

Вічна пам’ять і слава українському Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні з приводу важкої втрати на сторінці Кременецької районної державної адміністрації.