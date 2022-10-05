Компанія «КРЕАТОР-БУД» стала учасником української делегації та партнером на 24-тій Міжнародній виставці нерухомості та інвестицій EXPO REAL, яка проходить у Мюнхені в Німеччині.

Стенд України на EXPO REAL: мережевий та інформаційний хаб, присвячений відновленню країни.

Поки Україна постійно демонструє безпрецедентний опір повномасштабному вторгненню, влада, бізнес, громадянське суспільство разом із міжнародним співтовариством вже розробили довгострокові та негайні стратегії відбудови країни. До складу української делегації входять досвідчені експерти з нерухомості, у тому числі поточні інвестори в країні, орендодавці, забудовники та оператори нерухомості, які продовжують керувати своїми проектами, а також постачальники інноваційних та технологічних рішень для галузі.