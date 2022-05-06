Кращий подарунок: до Дня матері у центрі Тернополя висадять квіти

Цієї суботи, 7 травня, на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка (поблизу пам’ятника Незалежності), буде проведено висадку квітів в рамках відзначення Дня матері. Початок заходу об 11:00 год.

Квіткові насадження стануть кращим подарунком усім матерям Тернополя та будуть радувати мешканців і гостей міста впродовж усього літа.

Запрошуємо до участі у заході всіх активних матерів з діточками. Під час акції діти матимуть змогу намалювати малюнки, а також принести готові роботи, які будуть передані матерям військовослужбовців, чиї сини боронять нашу Україну.

Нагадаємо, з нагоди Дня матері 6 травня у Тернополі на б-рі С. Петлюри (перед школою №22) відбудеться також спортивно-святкова руханка «Мама зможе все».