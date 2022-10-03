Грошові винагороди отримають випускники тернопільських освітніх закладів за максимальні бали при складанні національного мультипредметного тесту. Відповідне рішення прийняли депутати на позачерговій сесії третього жовтня.

– Цього року випускники вперше складали національний мультипредметний тест, який складався з трьох предметів: української мови, математики та історії України, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Четверо учнів склали його на максимальні 600 балів, 22 – на 400 балів та 73 – на 200 балів. Премія за 200 балів з одного навчального предмету становить 2000 гривень, за 400 балів з двох навчальних предметів – 4000, за 600 балів з трьох навчальних предметів – 8000 гривень. Усього з «Програми розвитку освіти на 2020-2022 роки»на преміювання виділяється 266 тисяч гривень.

Загалом премії отримають 99 випускників. Четверо із них – по 8 тисяч гривень, двадцять двоє – по 4 тисячі та сімдесят троє – по 2 тисячі гривень. Найбільше учнів, які склали мультипредметний тест на найвищі бали навчалися у Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка – 21. Високі результати також у третій школі – 10 учнів, двадцять четвертій – 8, чотирнадцятій – 7, двадцять дев’ятій – 6, Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ імені Івана Пулюя – 5.

Одноразові премії виплачуватиме Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. Відповідальність за своєчасну виплату одноразових премій покладено на управління освіти і науки Тернопільської міської ради.