Щороку міська рада виплачує премії кращим випускникам за максимальні бали при здачі іспитів, а також щомісячні іменні стипендії кращим учням навчальних закладів. Цього року грошові нагороди, і випускникам, і учням збільшили вдвічі. Відповіді рішення прийняли депутати на двадцять восьмій сесії міської ради.

Начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк під час пленарного засідання повідомила, що цього року є 29 учнів, які здали мультипредметний тест на 200 і вище балів. Як і раніше, пропонувалося виплатити за 200 балів – 2000 гривень, за 400 – 4000 і за 600 – 8000 гривень.

Депутат Олег Різник запропонував збільшити розмір премії до 10, 20 і 40 тисяч гривень. В результаті короткого обговорення міський голова Сергій Надал запропонував цього року збільшити грошові премії вдвічі для випускників, а вже наступного року, при формуванні бюджету громади, передбачити значно вищі премії – від 10 тисяч гривень і більше.

Тож, 27 випускників цьогоріч отримають по чотири тисячі гривень премії і 2 – по вісім тисяч.

При розгляді питання «Про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей» також вирішили підняти розмір щомісячної стипендії із 300 до 600 гривень. За даними Ольги Похиляк, 50 учнів отримуватимуть стипендії в галузі наук і 49 – як «Кращий учень або студент закладу освіти».