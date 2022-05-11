Кращі спортсмени Тернопільської міської територіальної громади отримуватимуть стипендії від міської ради. Положення про призначення стипендій та персональний склад комісії з призначення стипендій затвердили на виконавчому комітеті 11 квітня.

– Це традиційне рішення, яке ми приймаємо щороку, – зауважив Володимир Дідич, заступник міського голови. – Двадцятьом найкращим перспективним, і які показують високі результати призначається стипендія. Цього року збільшуємо її на 100 гривень і вона складатиме 2000 гривень.

Стипендії, як вказано у Положенні, встановлюються спортсменам, які є чемпіонами, призерами чемпіонатів, першостей світу, Європи, України, Всеукраїнських, інших змагань, турнірів тощо з олімпійських, паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, сприяють уславленню громади на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Відповідно до спортивних результатів у попередньому році, стипендії встановлюються на наступний рік.

Підставою для призначення стипендії є відповідне клопотання та інформація про результати участі в змаганнях спортсменів-кандидатів. Висунення на здобуття стипендії проводять тренери спортсменів, спортивні федерації, асоціації, спілки, керівники фізкультурно-спортивних установ, закладів та організацій. Спортсмен може висунути свою кандидатуру на встановлення стипендії самостійно. Відбір серед кандидатів на здобуття стипендії здійснюватиме спеціальна комісія, склад якої затвердили на цьому ж засіданні виконкому.