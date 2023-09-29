Стипендії міського голови отримуватимуть кращі спортсмени, які є членами збірних команд області і України та їх тренери у Чортківській громаді.

Відповідне Положення затвердили на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради 27 вересня. Грошові виплати отримуватимуть також учасники чемпіонатів України, Європи та світу.

У Положенні зазначено, що стипендію призначають учасникам збірної команди області і України з олімпійських видів спорту та всеукраїнських змагань з неолімпійських та національних видів спорту за результатами їх виступів в поточному році, за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на виплату стипендій, терміном на один календарний рік. Одноразову виплату призначають спортсменам з індивідуальних видів спорту, учасникам збірних команд області та України з олімпійських та неолімпійських видів спорту для їх підготовки та участі в чемпіонатах України, Європи та світу. Одноразову виплату також призначають першим тренерам, які мають статус тренера або вчителя фізичного виховання. Це має бути житель Чортківської міської територіальної громади або працівник закладів освіти Чортківської міської ради.

Учасники збірної команди області та України з олімпійських видів спорту, всеукраїнських змагань з неолімпійських та національних видів спорту отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 2000 гривень. Першому тренеру спортсмена-стипендіата одноразово виплачуватимуть також 2000 гривень.

Кращі спортсмени та їхні перші тренери і раніше отримували стипендію Чортківського міського голови. Тепер же Положення доповнили пунктом про одноразові виплати для участі спортсменів у змаганнях. За участь в Чемпіонаті України виплачуватимуть 10 000 гривень, у Чемпіонаті Європи – 30 000, у Чемпіонатах світу – 40 000 гривень.

Кандидатури на здобуття стипендії та виплат подають дитячо-юнацькі спортивні школи, обласні та міські федерації з видів спорту, обласні фізкультурно-спортивні товариства. У відділ молоді та спорту Чортківської міської ради вони мають надати такі документи: клопотання про призначення стипендії та виплат спортсмену; згоду на збір та обробку персональних даних спортсмена; витяги з протоколів змагань, що свідчить про дані досягнення спортсмена; копію паспорта та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; документ, що підтверджує участь спортсмена в чемпіонатах України, Європи та світу.