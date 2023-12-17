З повідомлень в соцмережах:

“Журналісти звернулися по допомогу до двох екіпажів поліції, але ті відмовилися перевіряти заклад, перед яким на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів… У поліції скаржаться, що не мають правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години… Керівник МВС Ігор Клименко запевнив, що поліцейські “однозначно не ігнорують” роботу клубу і “патрулі виїжджають за адресою”, але змусити власників клубу дотримуватись правил не виходить…”.

Країна ніби у війні страшній, і ворог аж ніяк не іграшковий:

Жорстокий, підлий, не слабкий – ну, словом, для держави тест суворий,

Й питання так стоїть: чи бути, чи не бути Україні?

“Та нехай буде – скаже хтось – але ж ми люди “при баблі” та вільні,

То нащо ж нам собі у чомусь відмовляти,

Якусь годину комендантську в голові тримати?

Що хочемо – те робимо, й ніхто нам не указ,

Ну що там, всі вже в зборі? Ми – “січас”!

А як менти нагрянуть? Та пішли вони в… контору!

В нас адвокати грамотні і “бабок” – море,

А “бабки” роблять все: від служби допоможуть “відкосити”,

Кого потрібно – без проблем і суперечок “підмастити”,

А якщо треба – за кордон “змотатись”, попри заборони

І мали ми у дупі ці моральні норми і закони”.

Але якщо такі порядки й звичаї в країні мають силу,

Чи не загроза це для неї з тилу?

Бо можна просторікувати довго про “священну боротьбу”,

Але коли на вулицях хапають переважно “голитьбу”,

А публіка мажорна в нічних клубах “зависає”,

То чи великі шанси вижити така країна має?

На кладовищах між могилами загиблих скоро ніде буде проступити,

А наш закон ще досі думає, як публіку “круту” до часу комендантського привчити,

Вона нахабна досить й не боїться, що колись її спитають,

Чому вона “оттягивалась”, коли інші воювали,

А не боїться через те, що вже давно переконалась:

Немає в нас такого, що б не продавалось і не купувалось.