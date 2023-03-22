В ході бойових дій у Донецькій області загинув випускник ТНПУ Павло Залуцький.

Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу.

“Викладачі та студенти історичного факультету, вся університетська спільнота ТНПУ глибоко сумує з приводу загибелі на фронті нашого випускника – історика, краєзнавця, екскурсовода, вчителя – Павла Залуцького“, – ідеться у дописі.

Павло родом із м. Городок Хмельницької області. З перших днів війни – служив у місцевій територіальній обороні, патрулював місто, об’єкти інфраструктури, допомагав внутрішньо переміщеним особам.

Як згадують його колеги, зокрема Сергій Щур: «З початку війни, для підтримки бойового духу, Павло став автором десятків патріотичних дописів на музейній сторінці Городоцького краєзнавчого музею, придумував нові важливі патріотичні рубрики, і так не лише ділом, а й Словом долучався до Перемоги. Павло активно підтримав ініціативу проведення безкоштовних екскурсій для приїжджих, сам проводив їх більше, ніж планувалося». Згодом Павло пішов у лави ЗСУ, з ентузіазмом сприймав свої завдання під час бойових дій. Звідти – теж ділився своїми спостереженнями і вірив у перемогу України! Але, на жаль, не дочекався її. Йому було лише 32 роки.

“Пам’ятаймо Павла як відповідального, хорошого студента, друга, патріота України, що віддав за неї найцінніше – своє життя. І це неймовірно боляче, що щодня гинуть такі люди, і серед них – наші випускники.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям, усім, хто знали Павла Залуцького. Вічна пам’ять Герою!..”, – зазначають у ТНПУ.