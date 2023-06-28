Кожне шосте укриття на Тернопільщині виявилося непридатним для використання

З 2 по 8 червня оперативні групи перевірили усі 1649 укриттів Тернопільщини. 1404 укриття готові до використання, 245 споруд — непридатні (з них 99 були зачинені на момент обстеження і 146 – не готові до експлуатації).

“З 21 червня відновили перевірку тих 99 зачинених укриттів. Наразі їх перевіряють 15 спеціальних груп. Відповідно до нових даних – на мапах і сайтах відкоригують список актуальних укриттів”, – розповів начальник Головне управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей.

Поліція Тернопільської області буде слідкувати за тим, аби під час повітряної тривоги усі укриття були відкритими, – зазначив начальник Тернопільської ОВА.

“Незабаром буде оновлена інтерактивна карта усіх укриттів області, де кожен зможе знайти найближче до себе безпечне сховище. Якщо ви побачите закрите укриття, одразу телефонуйте на лінію 102, пишіть мені в усі доступні соцмережі. Реакція буде миттєва”, – додав Володимир Труш.