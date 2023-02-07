Українське геральдичне товариство абсолютно безкоштовно розробило для сіл Чортківської громади проекти гербів та прапорів.

Як повідомили у Чортківській міській раді, над створенням символів працювали справжні знавці своєї справи історики та геральдисти – голова УГТ Андрій Гречило та один із членів геральдичного товариства Олександр Лісниченко.

Опираючись на історію, традиції, звичаї та перекази із сіл, спеціалісти розробили для кожного населеного пункту декілька варіантів герба та прапора.

“Наступні дні ми публікуватимемо зображення цих проектів гербів та прапорів для кожного села. Просимо мешканців сіл в коментарях писати свою думку щодо того, котрий із варіантів кращий. Зазначимо, що поки це лише проекти, в які, за необхідності та обґрунтованих зауважень, можна буде внести корективи.

Запрошуємо стати частиною історії в прийнятті такого важливого рішення!”, – звертається до мешканців краю міська рада.

Першим обговорять варіанти гербів та прапорів села Біла.

“Зважаючи на перекази про використання сокола як символу Білої, видається доцільним зберегти цей символ у гербі села, доповнивши його білою (срібно) мурованою стіною, яка з одного боку вказує на існування тут давнього укріпленого містечка, з іншої – асоціюється з назвою поселення”, – зазначають у міськраді Чорткова.